В ЦСКА объяснили, почему проиграли «Спартаку»

«Слабая игра с нашей стороны. “Спартак” начал агрессивнее, атаковал первые 20−25 минут, но затем мы вернулись, стали атаковать, но делали это не так хорошо, как могли бы. Во втором тайме было много борьбы и много неправильных эмоций на поле. Там было все, кроме серьезного футбола. Нельзя нервничать — неважно, что это дерби. Надо держать концентрацию, чтобы не принимать неправильных решений. К сожалению, это у нас не получилось», — заявил Николич.