«Спартак» и ЦСКА устроили побоище с 3 удалениями! Всё решили 2 чудо-гола парней Станковича

После перерыва картина дерби, как ни удивительно, не поменялась. «Спартак» владел мячом и территорией, а ЦСКА не мог толком выйти из обороны. И после пары грубоватых фолов со стороны армейцев загорелся огонь. Что тут началось — вечер бокса на футбольной арене! Два рецидивиста Виллиан Роша и Бабич (помните их конфликты с Соболевым и Швецом?) сцепились, к ним присоединился Литвинов и ещё несколько человек. Бразилец одним ударом рукой попал по голове Руслану и разбил губу Срджану. Получил абсолютно заслуженную красную карточку. Более того, Сухой после подсказки работавшего на VAR Карасёва отправил в раздевалку и Литвинова. Это более дискуссионное решение рефери. Защитник «Спартака» хватал Виллиана Рошу за лицо, но тянули ли его действия на удаление?