Губерниев оценил судейство в дерби ЦСКА — «Спартак»: «Драка обеспечена»

«Вначале о главном — о судействе! Ну, так нельзя. Если арбитр выходит на поле поболтать и потыкать пальцем в игроков — драка обеспечена. И не одна. При этом дело вовсе не в рефери Сухом. По нему видно, что он исполнитель. Так у нас судят, так их учат. Не показывай желтые! А потом разнимай битвы и смотри VAR!



И коротко о футболе. “Спартак” был лучше, победил 2−0. Хотя и те, и другие были не очень», — написал Губерниев в соцсетях.