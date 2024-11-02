В «Спартаке» рассказали, как смогли обыграть ЦСКА

«Мы всегда работаем над деталями, мы стараемся корректировать свою игру, потому что соперники разные. Мне было даже нечего сказать в перерыве, потому что они отыграли идеально с первой по 90-ю минуты. Я полностью доволен самоотдачей игроков и тем, что увидел на поле», — заявил Станкович.