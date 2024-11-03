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Мостовой призвал отменить красную карточку Литвинова

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о драке в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Источник: РИА "Новости"

«Момент с Рошей — однозначно красная. Наверняка, ему дадут несколько матчей дисквалификации. Комитет решит. Литвинову я бы отменил эту карточку. Было видно, что он ничего не делал. Руслан просто держал Рошу, чтобы он не ударил еще кого-то, не шпилянул! Бабич так же держал. Тут однозначно. Для этого же есть специальный комитет. Если бы я там был, конечно, отменил бы», — сказал Мостовой «СЭ».

Экс-игрок «Спартака» также поделился мнением о том, упустил ли игру арбитр матча Алексей Сухой.

«Судья же не один. Они сидят перед тремя телевизорами. Удивляюсь, почему Роша получил карточку и начал спорить», — добавил Мостовой.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Деян Станкович
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Данил Пруцев)
45′
Хесус Мануэль Медина
(Данил Пруцев)
90+8′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
57′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
69′
85′
22
Милан Гайич
63′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
5
Саша Зделар
79′
17
Кирилл Глебов
21
Аббосбек Файзуллаев
63′
15
Миралем Пьянич
83′
31
Матвей Кисляк
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
79′
20
Секу Койта
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
57′
68
Руслан Литвинов
60′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
57′
25
Данил Пруцев
82′
97
Даниил Денисов
90′
8
Маркиньос
90′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
87′
19
Хесус Мануэль Медина
77
Тео Бонгонда
64′
4
Алексис Дуарте
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
17
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь