Мостовой призвал отменить красную карточку Литвинова

«Момент с Рошей — однозначно красная. Наверняка, ему дадут несколько матчей дисквалификации. Комитет решит. Литвинову я бы отменил эту карточку. Было видно, что он ничего не делал. Руслан просто держал Рошу, чтобы он не ударил еще кого-то, не шпилянул! Бабич так же держал. Тут однозначно. Для этого же есть специальный комитет. Если бы я там был, конечно, отменил бы», — сказал Мостовой «СЭ».