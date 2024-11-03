«Краснодар» постарается оторваться от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ

«Краснодар» является лидером турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 33 очка по итогам 14 матчей. Столько же очков и у петербургского «Зенита», который сыграл на одну встречу больше. «Краснодар» является единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в этом сезоне в РПЛ, ее победная серия составляет 10 матчей. «Оренбург» идет на последнем, 16-м месте, набрав 8 очков.