«Краснодар» постарается оторваться от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» сыграет дома против «Оренбурга» в матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:45 мск.
«Краснодар» является лидером турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 33 очка по итогам 14 матчей. Столько же очков и у петербургского «Зенита», который сыграл на одну встречу больше. «Краснодар» является единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в этом сезоне в РПЛ, ее победная серия составляет 10 матчей. «Оренбург» идет на последнем, 16-м месте, набрав 8 очков.
В прошлом сезоне команды провели две встречи в РПЛ. «Краснодар» выиграл оба матча — 2:0 в гостях и 2:1 дома.
«Акрон» сыграет с «Крыльями Советов», «Факел» примет «Химки»
В первом матче игрового дня встретятся две команды из Самарской области — «Акрон» (Тольятти) и «Крылья Советов» (Самара), игра начнется в 13:00 мск. «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, имея в активе 12 очков. Команда не одержала ни одной победы в последних пяти матчах.
В РПЛ команды никогда не играли между собой. Последний официальный матч между ними прошел в мае 2021 года в рамках Мелбет — Первой лиги, когда победу со счетом 2:1 одержал самарский клуб.
В 15:15 мск начнется матч, в котором грозненский «Ахмат» примет «Пари Нижний Новгород». Нижегородцы занимают 12-е место с 12 очками, а «Ахмат» идет на 15-й позиции, набрав 9 очков. В этом сезоне команды сыграли два матча на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, обе встречи остались за «Ахматом» (4:1 дома и 2:1 в гостях).
Также в воскресенье воронежский «Факел» сыграет дома против подмосковных «Химок», начало — 17:30 мск. Химчане набрали 11 очков и занимают 13-е место, столько же быллов и у «Факела», который уступает подмосковному клубу по дополнительным показателям. В прошлом сезоне команды сыграли две встречи, которые завершились вничью.