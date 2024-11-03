Аршавин: «За что красная Литвинову, я не понимаю. Рошу должны были удалять еще до того, как его удалили»

«Не так много моментов было. Кроме драк, ничего особо не запомнилось. ЦСКА не показал себя, грубо говоря, ни в чем. “Спартак” выглядел чуть лучше. Рошу по большому счету должны были удалять еще до того, как его удалили. Сначала он бьет кого‑то сзади — (должна быть) желтая, хватает Умярова — желтая. Но потом бьет Бабича — красная. За что красная Руслану Литвинову, я не понимаю. Моя версия: судья на VAR подумал — так, драка, у ЦСКА удалили, много игроков “Спартака”. Дайте позову главного арбитра, вроде там [в ситуации с удалением Литвинова] тоже было похоже. А тут удалили и у ЦСКА, и у “Спартака”, вроде бы они ни при чем», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».