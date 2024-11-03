Аршавин: «За что красная Литвинову, я не понимаю. Рошу должны были удалять еще до того, как его удалили»

Матч ЦСКА — «Спартак» состоялся 2 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой красно-белых со счетом 2:0.
Во втором тайме произошла драка, в результате которой с поля были удалены Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов из «Спартака». Ближе к концу матча футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку и тоже был удален с поля.
«Не так много моментов было. Кроме драк, ничего особо не запомнилось. ЦСКА не показал себя, грубо говоря, ни в чем. “Спартак” выглядел чуть лучше. Рошу по большому счету должны были удалять еще до того, как его удалили. Сначала он бьет кого‑то сзади — (должна быть) желтая, хватает Умярова — желтая. Но потом бьет Бабича — красная. За что красная Руслану Литвинову, я не понимаю. Моя версия: судья на VAR подумал — так, драка, у ЦСКА удалили, много игроков “Спартака”. Дайте позову главного арбитра, вроде там [в ситуации с удалением Литвинова] тоже было похоже. А тут удалили и у ЦСКА, и у “Спартака”, вроде бы они ни при чем», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Бригада арбитров на матче ЦСКА — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Зуев.