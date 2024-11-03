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Аршавин: «За что красная Литвинову, я не понимаю. Рошу должны были удалять еще до того, как его удалили»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о московском дерби ЦСКА — «Спартак».

Источник: Sport24

Матч ЦСКА — «Спартак» состоялся 2 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой красно-белых со счетом 2:0.

Во втором тайме произошла драка, в результате которой с поля были удалены Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов из «Спартака». Ближе к концу матча футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку и тоже был удален с поля.

«Не так много моментов было. Кроме драк, ничего особо не запомнилось. ЦСКА не показал себя, грубо говоря, ни в чем. “Спартак” выглядел чуть лучше. Рошу по большому счету должны были удалять еще до того, как его удалили. Сначала он бьет кого‑то сзади — (должна быть) желтая, хватает Умярова — желтая. Но потом бьет Бабича — красная. За что красная Руслану Литвинову, я не понимаю. Моя версия: судья на VAR подумал — так, драка, у ЦСКА удалили, много игроков “Спартака”. Дайте позову главного арбитра, вроде там [в ситуации с удалением Литвинова] тоже было похоже. А тут удалили и у ЦСКА, и у “Спартака”, вроде бы они ни при чем», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Бригада арбитров на матче ЦСКА — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Зуев.

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Деян Станкович
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Данил Пруцев)
45′
Хесус Мануэль Медина
(Данил Пруцев)
90+8′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
57′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
69′
85′
22
Милан Гайич
63′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
5
Саша Зделар
79′
17
Кирилл Глебов
21
Аббосбек Файзуллаев
63′
15
Миралем Пьянич
83′
31
Матвей Кисляк
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
79′
20
Секу Койта
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
57′
68
Руслан Литвинов
60′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
57′
25
Данил Пруцев
82′
97
Даниил Денисов
90′
8
Маркиньос
90′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
87′
19
Хесус Мануэль Медина
77
Тео Бонгонда
64′
4
Алексис Дуарте
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
17
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь