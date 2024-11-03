Что будет с «Крыльями Советов»? Всё очень и очень печально

Что делать власти? Реагировать снова. И в этот раз — куда конкретнее. У неё получилось. За это важно сказать спасибо пиарщикам Федорищева. Они увидели локальное возгорание и не захотели доводить дело до пожара. Поэтому выделили полчаса времени у своего босса на встречу (внимание!) с несколькими телеграм-блогерами о «Крыльях», журналистом и главным тренером. Это немного выбивается из привычной реальности. Обычно кураторы серьёзных проектов если и проводят такие слёты, то они в основном непубличные, плюс акцент делается на традиционные СМИ. А здесь большой управленец встретился с блогерами, чтобы всё объяснить. И потом опубликовал видео встречи на своей странице в соцсети.