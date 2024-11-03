Николич и Сухой провалили дерби. «Спартак» выключил ЦСКА и в драке, и в тактике

Удивительно, но у «Спартака» уже при втором тренере работает схема: как только в штабе отказываются от экспериментов, на поле сразу все получается. Так было при Гильермо Абаскале (хотя в последние месяцы уже и это не помогало). Теперь аналогичный опыт пережил Станкович: намудрил с Шамаром и Абеной в старте (а заодно и со схемой с двумя нападающими), но откатился к заводским настройкам в Нижнем Новгороде и забрал победу. А теперь вчистую выиграл дерби.