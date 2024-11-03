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Николич и Сухой провалили дерби. «Спартак» выключил ЦСКА и в драке, и в тактике

Леонид Волотко — о самом взрывоопасном матче осени.

Источник: Спорт-Экспресс

Три удаления, два гола и рубка на каждом квадратном метре газона, достойная основного карда UFC, — глядя стартовые 20 минут дерби, было невозможно представить, что усыпляющая игра трансформируется в ярчайшее шоу.

В котором, правда, почти не будет футбола.

Удивительно, но у «Спартака» уже при втором тренере работает схема: как только в штабе отказываются от экспериментов, на поле сразу все получается. Так было при Гильермо Абаскале (хотя в последние месяцы уже и это не помогало). Теперь аналогичный опыт пережил Станкович: намудрил с Шамаром и Абеной в старте (а заодно и со схемой с двумя нападающими), но откатился к заводским настройкам в Нижнем Новгороде и забрал победу. А теперь вчистую выиграл дерби.

В первую очередь потому, что просто не стал мудрить.

А вот с каким планом и настроем вышел ЦСКА? Зацементировать центр поля — это понятно. Максимально надежно сыграть сзади — тоже очевидно. Но что впереди? В первом тайме никто, кроме Файзуллаева и Облякова, в ту сторону даже не смотрел — включая Гуарирапу, непонятно каким образом оказавшегося в старте на важнейшую и крайне трудную игру.

До перерыва ЦСКА страдал, пытаясь затащить в этот футбол соперника. Почти получилось — и в этом моменте нужно сказать спасибо Тео Бонгонде, который в одиночку вскрыл потенциально скучнейшее дерби. Их противостояние с Мойзесом — украшение стартовых 45 минут. И когда казалось, что бразилец его вчистую уничтожает (грязно, но успешно выводит на эмоции и останавливает унизительным толчком плечо в плечо), Тео все перевернул за четыре секунды.

Это ускорение мимо бразильца, смещение в центр, удар — все исполнено идеально. Дуэль уже выиграна, счет открыт, а соперник обязан раскрываться.

Шок, что в перерыве Николич не использовал ни одной замены. ЦСКА нужно было экстренно лезть вперед, но его состав на это был абсолютно не запрограммирован. Что мы увидели сразу после перерыва — план Б в исполнении ЦСКА? Атаки на ворота Максименко? Смену вектора игры? Нет, «Спартак», которого устраивал результат, лез вперед и приближался ко второму голу.

А когда Марко наконец-то приготовил тройную замену, на поле полыхнуло.

Почему это не стало огромным сюрпризом? Во-первых, речь про самое огненное противостояние РПЛ, где такой выхлоп эмоций — классика. Во-вторых, судейство Алексея Сухого идеально располагало к фолам, сломанным щиткам и крови на зубах. Можно сколько угодно повышать планку допустимых стыков и давать командам бороться, минимизируя паузы. Но как только это переходит в игнор очевидных нарушений, начинаются проблемы.

Можно ли было избежать массовой драки с двумя удалениями? Конечно. Ничего бы не началось, зафиксируй Сухой нарушение Кисляка. Но игра продолжилась, никого не наказали, а Виллиан Роша в очередной раз подставил одноклубников. Понятно, что сложно контролировать эмоции в дерби, особенно когда у твоей команды ничего не получается. Но грязно фолить в эпоху ВАР, тут же ввязываться в потасовку и прямо перед арбитром бить оппонента (пусть он и хватает за лицо) кулаком по голове — полное безумие и непонимание последствий. С которыми Роша, кстати, отлично знаком.

Самое забавное, что благодаря этому хаосу ЦСКА получил лучший шанс на спасение. Игра 10 на 10 — идеальные условия, в которых от стартовых задач ничего не остается, обе команды вынуждены перестраиваться, а футбол упрощается до предела. Но даже в таких реалиях ЦСКА лишь отдалился от цели. Вторая красная Облякову зафиксировала, что команда Николича просто не готова к такому сопротивлению — ни по игровым качествам, ни эмоционально.

Да, в концовке «Спартак» вынужденно отошел назад и попал под минимальный навал. Но то, как легко он из-под него выбрался и нокаутировал оппонента (Медина и Пруцев, браво за контратаку!), тоже показатель — лучшей подготовки, понимания, для чего игроки вышли на поле, и, наконец, класса на текущий момент.

В этом дерби было мало футбола и много эмоций и борьбы. Но во всех аспектах «Спартак» оказался сильнее.

«Спартак», который всего два тура назад разносили за несыгранный состав, нулевое взаимопонимание и решения Станковича.

«В дерби Деян хотел видеть на поле воинов», — признался после финального свистка Тео Бонгонда.

А чего хотел увидеть Николич? И, главное, во что пыталась играть его команда?

Кажется, этого не понял никто.

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Деян Станкович
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Данил Пруцев)
45′
Хесус Мануэль Медина
(Данил Пруцев)
90+8′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
57′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
69′
85′
22
Милан Гайич
63′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
5
Саша Зделар
79′
17
Кирилл Глебов
21
Аббосбек Файзуллаев
63′
15
Миралем Пьянич
83′
31
Матвей Кисляк
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
79′
20
Секу Койта
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
57′
68
Руслан Литвинов
60′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
57′
25
Данил Пруцев
82′
97
Даниил Денисов
90′
8
Маркиньос
90′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
87′
19
Хесус Мануэль Медина
77
Тео Бонгонда
64′
4
Алексис Дуарте
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
17
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь