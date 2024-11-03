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«Акрон» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов».

Источник: https://vk.com/fcakron

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных (Пермь). Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Волков, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Хубулов, Беншимол.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Гальдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Крылья Советов» заработали 12 очков и располагаются на 10-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

Акрон
Крылья Советов