«Акрон» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Крылья Советов» заработали 12 очков и располагаются на 10-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.