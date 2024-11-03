Миралем Пьянич прокомментировал поражение ЦСКА в дерби со «Спартаком»

«Ну что я могу сказать по матчу. Конечно, матчи со “Спартаком” очень важны. Мы очень расстроены результатом, без сомнения. Драка? Мы сфокусированы на игре в футбол, а не на таких потасовках», — приводит слова Пьянича ТАСС.