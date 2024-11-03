«Ахмат» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за 13 матчей. «Пари НН» заработал 12 очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.