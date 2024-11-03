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На такую игру защитников больно смотреть. Дзюба забил — и «Акрон» смял «Крылья»

Первый гол тоже получился отличным.

Источник: fcakron.ru

Перед стартом сезона вряд ли кто-то мог представить, что дебютант РПЛ окажется выше в таблице перед очным матчем. Встречу «Акрон» — «Крылья» в медиа уже окрестили «самарским дерби», хотя лексически это странная конструкция. Ведь из двух этих клубов город представляет только команда Игоря Осинькина. «Акрон» же базируется в Тольятти и рассчитывает, что там в недалёком будущем будет построен стадион для участия в РПЛ. Так что если и применять какое-то клише, то что-то в духе областного или волжского дерби.

Но это всё не так важно по сравнению с тем, что происходило на неделе в «Крыльях». Ещё во время матча с «Краснодаром» появилась информация о скором увольнении спортивного директора Сергея Корниленко. В итоге так и случилось. А резонанс был настолько мощным, что объяснять происходящее пришлось напрямую губернатору области. Также он сообщил о планах по сокращению финансирования профессиональных клубов. Но успокоил болельщиков тем, что для «Крыльев» будет найден титульный спонсор. Поэтому на задачах и перспективах это никак не отразится.

Вообще, «Акрон» уже раз в этом сезоне посмеялся над самолюбием «Крыльев», когда перекрасил кресла самарского стадиона. Конечно, это было сделано в первую очередь, чтобы вызвать локальный резонанс. У них получилось. Но дальше требовалось показывать себя на поле. В том числе в очном матче.

Тренеры вряд ли могли удивить составами. Обращало на себя внимание разве что отсутствие Артёма Дзюбы в старте «Акрона». Футболист на неделе начал заниматься в общей группе. Понятно, что к полноценному матчу вряд ли был готов, однако некоторые прогнозировали его появление в основе. Не дождались. Там свои места заняли Данилин, Беншимол и Хубулов. И уже в первом тайме эта тройка показала свои возможности.

Матч начался не в самом быстром темпе, однако с территориальным преимуществом «Акрона». Они больше контролировали мяч и в целом выглядели солиднее. На 11-й минуте — первый момент. Савичев с правого фланга прострелил через всю штрафную, а мяч оказался в ногах у Хубулова. Но тот не смог добить даже до ворот, попав в соперника. Через пять минут — аналогичная ситуация, и снова Владимир оказался в выгодной позиции. В этот раз мяч прилетел в руки Ломаеву.

Самарцы искали возможность ответить, но какой-то серьёзной опасности у ворот Волкова не возникало. А на 20-й минуте счёт открыл очень неожиданный персонаж. Центральный защитник Эшковал перехватил мяч, обыгрался с партнёром и тараном попёр в штрафную. Евгеньев стоя наблюдал за движениями коллеги, но никак не вмешивался. В итоге игрок оказался на ударной позиции и пульнул точно в угол.

Только после 30-й минуты «Крылья» смогли создать что-то опасное впереди. Оба момента имел Олейников. Сначала соперник отпасовал ему мяч, но удар у Ивана не получился. А через несколько минут Олейников бил уже в падении. Но тоже не совсем точно. Ничем кроме этого номинальные гости в первом тайме не запомнились.

Удивительно, но в перерыве Осинькин обошёлся без перестановок. А вторая половина встречи началась, как и первая — с опасного удара Хубулова. Но здесь аплодируем Ломаеву. Голкипер действительно потащил. «Акрон» продолжал владеть инициативой, а тренеры постепенно запускали процесс замен. На 61-й минуте появился Дзюба. И вскоре забил.

Что делали в этом эпизоде центральные защитники «Крыльев» Солдатенков и Евгеньев, угадать трудно. Просто влетели друг в друга и позволили Дзюбе выскочить один на один. Феноменальная по своей странности ошибка. Артём, естественно, забил. И приблизился к голевому рекорду Кержакова.

И это уже был финал. У «Крыльев» не получилось даже итогового навала. Хоть и в концовке они заработали пенальти, который не реализовал Сергеев. Грустные глаза Осинькина после финального свистка надо было видеть. Да, губернатор заявил, что тренерский штаб доработает до конца сезона, но с такими результатами решение явно может быть изменено.

Дмитрий Зимин

Акрон
2:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
3.11.2024, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 8438 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Игорь Осинькин
Голы
Акрон
Родриго Эшковал
(Максим Кузьмин)
20′
Артем Дзюба
72′
Нереализованные пенальти
Крылья Советов
Иван Сергеев
90+2′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
59′
77
Константин Савичев
6
Максим Кузьмин
66′
70′
17
Солтмурад Бакаев
7
Кирилл Данилин
70′
25
Шерзод Эсанов
14
Владимир Хубулов
59′
24
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
81′
13
Мавис Чибота
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
24
Роман Евгеньев
11
Роман Ежов
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
65′
23
Гленн Бейл
15
Николай Рассказов
65′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
50′
65′
34
Виктор Фелипе Мендес
19
Иван Олейников
78′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
81′
28
Игорь Дмитриев
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
6
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь