На такую игру защитников больно смотреть. Дзюба забил — и «Акрон» смял «Крылья»

Но это всё не так важно по сравнению с тем, что происходило на неделе в «Крыльях». Ещё во время матча с «Краснодаром» появилась информация о скором увольнении спортивного директора Сергея Корниленко. В итоге так и случилось. А резонанс был настолько мощным, что объяснять происходящее пришлось напрямую губернатору области. Также он сообщил о планах по сокращению финансирования профессиональных клубов. Но успокоил болельщиков тем, что для «Крыльев» будет найден титульный спонсор. Поэтому на задачах и перспективах это никак не отразится.