«Спартак» планирует обратиться в ЭСК РФС по удалению Литвинова в матче с ЦСКА

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Во втором тайме произошла потасовка с участием нескольких игроков команд, по итогам эпизода с поля были удалены защитник «Спартака» Руслан Литвинов и защитник ЦСКА Виллиан Роша. Желтые карточки получили игроки «Спартака» Наиль Умяров и Срджан Бабич.