«Спартак» планирует обратиться в ЭСК РФС по удалению Литвинова в матче с ЦСКА

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по эпизоду с удалением Руслана Литвинова в матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».
Красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Во втором тайме произошла потасовка с участием нескольких игроков команд, по итогам эпизода с поля были удалены защитник «Спартака» Руслан Литвинов и защитник ЦСКА Виллиан Роша. Желтые карточки получили игроки «Спартака» Наиль Умяров и Срджан Бабич.
«Планируем в установленном порядке обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Литвинова», — сообщили в пресс-службе «Спартака».
Литвинов получил прямую красную карточку за агрессивное поведение, захват соперника рукой за лицо во время остановки игры.