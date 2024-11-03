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Ромащенко — о драке в дерби: Игроки выходят, чтобы радовать игрой, а не маханием руками

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко высказался о драке в дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу одержали красно-белые со счётом 2:0.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» был лучше в дерби. Может, качество футбола кого-то расстроило, но по первому тайму «Спартак» выглядел более цельно, имел большое преимущество в средней линии поля. Можно отметить Пруцева, Умярова, Барко. Эта тройка переиграла ЦСКА в центре поля, во многом благодаря этому «Спартак» победил.

Не хочется обсуждать драку. Я сторонник того, чтобы говорить про футбол. Такие ситуации никогда не красили и не буду красить футбол. Футболисты выходят, чтобы демонстрировать своё мастерство и радовать игрой, а не маханием руками. Такое никогда никем не приветствуется«, — сказал Романенко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Деян Станкович
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Данил Пруцев)
45′
Хесус Мануэль Медина
(Данил Пруцев)
90+8′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
57′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
69′
85′
22
Милан Гайич
63′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
5
Саша Зделар
79′
17
Кирилл Глебов
21
Аббосбек Файзуллаев
63′
15
Миралем Пьянич
83′
31
Матвей Кисляк
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
79′
20
Секу Койта
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
57′
68
Руслан Литвинов
60′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
57′
25
Данил Пруцев
82′
97
Даниил Денисов
90′
8
Маркиньос
90′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
87′
19
Хесус Мануэль Медина
77
Тео Бонгонда
64′
4
Алексис Дуарте
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
17
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь