Ромащенко — о драке в дерби: Игроки выходят, чтобы радовать игрой, а не маханием руками

Не хочется обсуждать драку. Я сторонник того, чтобы говорить про футбол. Такие ситуации никогда не красили и не буду красить футбол. Футболисты выходят, чтобы демонстрировать своё мастерство и радовать игрой, а не маханием руками. Такое никогда никем не приветствуется«, — сказал Романенко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.