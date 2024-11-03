Ромащенко — о драке в дерби: Игроки выходят, чтобы радовать игрой, а не маханием руками

«Спартак» был лучше в дерби. Может, качество футбола кого-то расстроило, но по первому тайму «Спартак» выглядел более цельно, имел большое преимущество в средней линии поля. Можно отметить Пруцева, Умярова, Барко. Эта тройка переиграла ЦСКА в центре поля, во многом благодаря этому «Спартак» победил.
Не хочется обсуждать драку. Я сторонник того, чтобы говорить про футбол. Такие ситуации никогда не красили и не буду красить футбол. Футболисты выходят, чтобы демонстрировать своё мастерство и радовать игрой, а не маханием руками. Такое никогда никем не приветствуется«, — сказал Романенко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.