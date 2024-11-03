«Это достояние всего российского футбола». Главный тренер «Акрона» — про Дзюбу

— Нет, мы хотели его постепенно подвести. Выход Дзюбы и тот мяч, который он забил… Артем смог обмануть всех, и даже нас на скамейке, подстроился под эту атаку таким образом. Это в высшей степени мастерство футболиста, который отыграл мяч у соперника, обманул его, как мне кажется, и обманул вратаря. Со стороны было интересно наблюдать, потому что это в высшей степени мастерство футболиста, которое у него есть. Это достояние всего российского футбола.