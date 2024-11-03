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«Это достояние всего российского футбола». Главный тренер «Акрона» — про Дзюбу

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев на пресс-конференции высказался об игре Артема Дзюбы в матче 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

Источник: fcakron.ru

Артем Дзюба вышел на замену и на 71-й минуте отметился голом.

— Дзюба сегодня появился на полчаса. Была ли у вас опция выпустить его с первых минут, или его физическое состояние позволяло сыграть только 30 минут?

— Нет, мы хотели его постепенно подвести. Выход Дзюбы и тот мяч, который он забил… Артем смог обмануть всех, и даже нас на скамейке, подстроился под эту атаку таким образом. Это в высшей степени мастерство футболиста, который отыграл мяч у соперника, обманул его, как мне кажется, и обманул вратаря. Со стороны было интересно наблюдать, потому что это в высшей степени мастерство футболиста, которое у него есть. Это достояние всего российского футбола.

В текущем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 6 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Акрон
2:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
3.11.2024, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 8438 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Игорь Осинькин
Голы
Акрон
Родриго Эшковал
(Максим Кузьмин)
20′
Артем Дзюба
72′
Нереализованные пенальти
Крылья Советов
Иван Сергеев
90+2′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
59′
77
Константин Савичев
6
Максим Кузьмин
66′
70′
17
Солтмурад Бакаев
7
Кирилл Данилин
70′
25
Шерзод Эсанов
14
Владимир Хубулов
59′
24
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
81′
13
Мавис Чибота
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
24
Роман Евгеньев
11
Роман Ежов
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
65′
23
Гленн Бейл
15
Николай Рассказов
65′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
50′
65′
34
Виктор Фелипе Мендес
19
Иван Олейников
78′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
81′
28
Игорь Дмитриев
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
6
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь