«Это достояние всего российского футбола». Главный тренер «Акрона» — про Дзюбу

Артем Дзюба вышел на замену и на 71-й минуте отметился голом.
— Дзюба сегодня появился на полчаса. Была ли у вас опция выпустить его с первых минут, или его физическое состояние позволяло сыграть только 30 минут?
— Нет, мы хотели его постепенно подвести. Выход Дзюбы и тот мяч, который он забил… Артем смог обмануть всех, и даже нас на скамейке, подстроился под эту атаку таким образом. Это в высшей степени мастерство футболиста, который отыграл мяч у соперника, обманул его, как мне кажется, и обманул вратаря. Со стороны было интересно наблюдать, потому что это в высшей степени мастерство футболиста, которое у него есть. Это достояние всего российского футбола.
В текущем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 6 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.