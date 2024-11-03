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«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ

«Краснодар» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги.

Источник: Sport24

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.
Запасные: Дюпин, Гришин, Кайо, Арутюнян, Гонсалес, Кривцов, Козлов, Кастаньо, Смолов, Кокшаров, Олесугун, Мозес.

«Оренбург»: Москвичев, Зотов, Прохин, Перес, Караташ, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Марин, Сахархизан.
Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Касимов, Керин, Сыщенко, Столбов, Томпсон, Барановский, Юрин, Горбани, Гюрлюк.

Матч «Краснодар» — «Оренбург» состоится 3 ноября. Начало — в 19:45 мск.

Краснодар
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь