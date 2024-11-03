«ЦСКА выглядел командой ФНЛ». Жёсткие итоги дерби от легенды «Спартака» Аленичева

— Посмотрев первые 10 минут, я удивился, как ЦСКА глубоко оборонялся. Сразу понял, что для ЦСКА самой главной задачей было не пропустить. Это сильно удивило — всё-таки игра дома, при своих болельщиках. «Спартак» очень много пропускает, и есть проблемы в обороне, но ЦСКА так откровенно играл «автобусом»… Наверное, это удивило не только меня, но и болельщиков ЦСКА. План Николича не сработал. Никак. Удивило, почему Николич решил сыграть на контратаках со «Спартаком». Хотя у ЦСКА перед дерби просматривались проблемы. В трёх последних матчах забили всего два мяча: «Ахмату» в Кубке и в Махачкале. Но при этом пропустили 0 за три игры. В обороне выглядели неплохо. Но то, что армейцы решили играть со «Спартаком» откровенно в «автобус», сыграло с ними плохую шутку.