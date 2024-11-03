Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ЦСКА выглядел командой ФНЛ». Жёсткие итоги дерби от легенды «Спартака» Аленичева

Неприятный сюрприз от Николича, мастерский ход Барко и перспективы Зиньковского и Дуарте — в разборе игры от победителя Лиги чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

От главного матча 14-го тура РПЛ все ожидали зрелищного футбола. Но запомнится он не столько красивыми комбинациями и голами, сколько грандиозной массовой потасовкой. Легенда красно-белых и единственный в России обладатель двух главных еврокубков Дмитрий Аленичев тоже остался разочарован качеством игры в дерби.

— Какие у вас впечатления от дерби ЦСКА — «Спартак»?

— Скучное дерби в очередной раз. Особенно со стороны ЦСКА. Всё-таки народ ждал этого матча. За главным дерби нашей страны следят болельщики не только ЦСКА и «Спартака», но и других команд. Наверное, все остались в плохом настроении от увиденного. ЦСКА выглядел командой ФНЛ. «Спартак» заслуженно победил, даже не показав хорошего футбола — полтора удара в створ за всю игру. Это говорит о том, что дерби не удалось со стороны обеих команд. Но «Спартак» был чуть лучше.

— Удивило решение Николича играть дома на контратаках?

— Посмотрев первые 10 минут, я удивился, как ЦСКА глубоко оборонялся. Сразу понял, что для ЦСКА самой главной задачей было не пропустить. Это сильно удивило — всё-таки игра дома, при своих болельщиках. «Спартак» очень много пропускает, и есть проблемы в обороне, но ЦСКА так откровенно играл «автобусом»… Наверное, это удивило не только меня, но и болельщиков ЦСКА. План Николича не сработал. Никак. Удивило, почему Николич решил сыграть на контратаках со «Спартаком». Хотя у ЦСКА перед дерби просматривались проблемы. В трёх последних матчах забили всего два мяча: «Ахмату» в Кубке и в Махачкале. Но при этом пропустили 0 за три игры. В обороне выглядели неплохо. Но то, что армейцы решили играть со «Спартаком» откровенно в «автобус», сыграло с ними плохую шутку.

— Правильно ли поступил Николич, оставив в запасе Пьянича с Мусаевым и выпустив Гуарирапу и Кисляка?

— Я предполагал, что Пьянич останется на скамейке запасных, поскольку находится не в оптимальных физических кондициях. Николич планировал его выпустить по ходу игры, в зависимости от того, как она будет складываться. Что и произошло: когда ЦСКА проигрывал, конечно, нужен был такой мастер, как Пьянич. Что касается Мусаева, то я бы поставил его в основной состав вместо Гуарирапы. Мусаев более состоятельный форвард, нежели Гуарирапа. Да, он неплохо выглядел в «Сочи», забивал. Но тут другой уровень — это ЦСКА. Он в новом клубе ещё не забил и выглядит неважно. То, что в стартовом составе вышел Гуарирапа, а не Мусаев, вызвало удивление.

— Пьянич пока не оправдывает ожиданий? Приехал подзаработать под конец карьеры?

— Не согласен. Признаемся честно: он уже заработал себе на жизнь. Пьянич в интервью говорил, что у него 10 домов где-то. Он приехал в Россию не зарабатывать, а играть в хорошем российском клубе и доказать себе и болельщикам, что он ещё в состоянии приносить пользу и хорошо выглядеть на футбольном поле.

— А Станкович уже нашёл оптимальный состав?

— Да. Думаю, Станкович теперь понял, что состав, который вышел вчера, будет основным в ближайших матчах. Может быть одна или две перестановки, но не больше. Станкович определился с основой.

— Бонгонда начинает напоминать себя образца начала прошлого сезона. Что изменилось в его игре?

— Я считал его очень квалифицированным футболистом. Да, когда-то он не играл при Абаскале. Думаю, что там было непонимание или некий конфликт. Сейчас видно, что Станкович доверяет Бонгонда, и тот вторую игру подряд забивает. То есть оправдывает доверие тренера. Видно, что он играет с огромным желанием. Старается и показывает всё то, на что способен. Поэтому и забил вчера такой прекрасный гол за счёт индивидуальных качеств. Он очень квалифицированный игрок. Думаю, что в оставшихся матчах до зимнего перерыва Бонгонда может доставить много проблем соперникам «Спартака».

— Как оцените действия Барко в концовке? Получив мяч после углового, он не стал выносить его, а рискнул, сохранил и устроил вторую голевую атаку. Мастер?

— Однозначно — мастер! Барко сохранил мяч после углового, отдал разрезающую передачу, и эта атака закончилась голом Медины. Барко в очередной раз доказал, что для нашего чемпионата он один из самых сильных иностранцев. Своими креативными действиями он показал класс. Вчера Барко напомнил самого себя в первых играх за «Спартак». Считаю, что он был если не лучшим, то одним из лучших на поле. Как только аргентинец получал мяч, у «Спартака» было много движения вперёд и креатива. Барко очень много брал игру на себя, заставляя нервничать игроков ЦСКА. Да, он не забил, но очень продуктивно отыграл весь матч.

— Пруцев по делу получил «игрока матча»?

— Пруцев сыграл очень хорошо. Но я не стал бы делать какие-то глобальные выводы. На мой взгляд, Пруцев очень нестабильный игрок. Может выдать хорошую игру, как вчера, а может и провалить — такие матчи тоже были. Хотелось бы пожелать этому парню больше стабильности и уверенности в своих силах. И, конечно, завоевать место в стартовом составе и никому его не отдавать. У него виден большой потенциал — всё должно получиться. Тем более сейчас у Пруцева есть доверие от главного тренера.

— Чего не скажешь о Дуарте и особенно о Зиньковском. Антон пятый тур подряд не выходит на поле.

— Думаю, что у руководителей «Спартака» есть определённые мысли по поводу будущего Дуарте и Зиньковского. Учитывая, что Зиньковский уже пять матчей не играет, а Дуарте только выходит на замену, думаю, с ними хотят распроститься — либо отдать в аренду, либо продать.

— Что скажете насчёт потасовки?

— В первую очередь арбитр Сухой не смог справиться с напряжением и давлением. Не смог уладить конфликт вовремя. Может, стоило свистнуть раньше, когда было нарушение. Считаю, что в значительной степени виноват арбитр. В то же время футболисты ЦСКА очень много провоцировали. Сложилось впечатление, что они неделю перед игрой готовились не на футбольном поле, а где-то на боксёрском ринге. Конечно, это их не красит. По отношению к Роше нужно применять самые жёсткие дисциплинарные санкции.

Илья Никульников

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Деян Станкович
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Данил Пруцев)
45′
Хесус Мануэль Медина
(Данил Пруцев)
90+8′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
57′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
69′
85′
22
Милан Гайич
63′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
5
Саша Зделар
79′
17
Кирилл Глебов
21
Аббосбек Файзуллаев
63′
15
Миралем Пьянич
83′
31
Матвей Кисляк
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
79′
20
Секу Койта
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
57′
68
Руслан Литвинов
60′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
57′
25
Данил Пруцев
82′
97
Даниил Денисов
90′
8
Маркиньос
90′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
87′
19
Хесус Мануэль Медина
77
Тео Бонгонда
64′
4
Алексис Дуарте
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
17
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь