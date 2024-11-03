«Факел» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. «Химки» заработали 12 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.