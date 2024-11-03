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«Факел» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей

«Факел» сыграл вничью с «Химками» со счётом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ. Таким образом, «Факел» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти игр.

Источник: ФК «Химки»

В предыдущих четырёх матчах «Факел» три раза сыграл вничью и один раз победил.

На четвёртой минуте отличился нападающий «Химок» Александр Руденко. На 38-й минуте забил нападающий «Факела» Мохамед Браими с передачи Ильнура Альшина. На 85-й минуте «Факел» вышел вперёд, но гол был отменён после просмотра VAR.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. «Химки» заработали 12 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

Факел
1:1
Первый тайм: 1:1
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
3.11.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Факел, 7948 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Франк Артига
Голы
Факел
Мохамед Браими
(Ильнур Альшин)
39′
Химки
Александр Руденко
5′
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
4
Макс Дзиов
13
Игорь Калинин
69′
22
Игорь Юрганов
10
Ильнур Альшин
33
Ираклий Квеквескири
9
Алексей Каштанов
5
Табо Селе
67′
17
Николай Гиоргобиани
6
Дилан Мертенс
67′
64
Андрей Ивлев
7
Мохамед Браими
83′
11
Никита Моцпан
23
Вячеслав Якимов
55′
20
Евгений Марков
Химки
87
Никита Кокарев
2
Петар Голубович
25
Александр Филин
26
Неманья Анджелкович
99
Ориньо
80
Хетаг Хосонов
91
Антон Заболотный
18
Зелимхан Бакаев
77′
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
90′
11
Резиуан Мирзов
32
Лукас Вера
87′
90′
97
Бутта Магомедов
9
Александр Руденко
45+1′
90′
7
Илья Садыгов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
8
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
15
Фолы
16
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Факел
Химки
Премьер-лига: таблица и календарь