Бонгонда: Мы понимали, что это дерби. Если ты не мотивирован перед таким матчем, тебе не нужно играть в «Спартаке»

Игра завершилась со счетом 2:0, а конголезец стал автором первого гола, отличившись во второй игре подряд.
— Как ощущения, как оцените свой гол?
— Отличный гол, но победа всегда превыше всего. Ты можешь забить, но если ты не победил, то этого недостаточно. По крайней мере, для меня.
— «Спартак» был максимально заряжен сегодня. Что Станкович сказал команде перед игрой?
— Он не сказал много. Мы понимали и знали, что это дерби. И если ты не мотивирован перед таким матчем, то тебе не нужно играть в «Спартаке», — цитирует Бонгонда Metaratings.ru.
«Спартак» набрал 25 очков и вышел на 5-е место в турнирной таблице, опередив ЦСКА. Армейцы с 24 очками занимают 6-ю строчку.