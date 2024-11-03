Андрей Лунёв рассказал, кому из вратарей отдал бы «Золотой мяч»

— Нет. А не шок для вас, что звание лучшего тренера получил Анчелотти, а не Алонсо? Человек ни одной игры в Бундеслиге за сезон не проиграл, сделал команду чемпионом впервые в истории. Многие были удивлены. Хотя я болею за «Реал».