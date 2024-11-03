Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Оренбургом»

«Сказал в раздевалке, что это один из самых сложных матчей за последнее время и счёт не совсем отражает то, что было на поле. Да, мы выиграли по делу, но не на 4:0. “Оренбург” провёл отличный матч и доставил нам много проблем. У нас не всё получалось в первом тайме в плане прессинга и переключений из обороны в атаку, но второй тайм мы провели хорошо. Замены усилили игру. Очень важно, что мы переломили ход игры, стандарты нам пришли на помощь. Это очень важный и сложный матч, мы рады», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».