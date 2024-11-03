Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они заслужили». Тренер «Оренбурга» Слишкович — о разгроме от «Краснодара»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:4).

Источник: Чемпионат.com

— Чего не хватило, чтобы сценарий игры пошёл по другому?

— Не хватило, чтобы ворота чуть шире были. У них — два гола, у нас — две штанги. Потом — мастерство [Эдуарда] Сперцяна, тут и закончилась вся история. Можно проиграть 0:1, но ты скажешь, что соперник был лучше и тебе не позволил ничего создать. Можно проиграть 0:4 и остаться с мнением, что мы не заслужили поражение. Думаю, что команда хорошо играла, создавала моменты. К сожалению, не было достаточно концентрации, когда надо было забить. У нас было несколько хороших моментов, удары. Мы не забили, а соперник забил. Вот и всё.

Моменты были. Что ещё опасного сделал «Краснодар»? В первом тайме ничего. Мы были опаснее перед воротами. Но то, что мы не забили, — это наши проблемы и ошибки. Соперник — молодец. Они заслужили, забили четыре гола и выиграли, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков.

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
3.11.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар, 23652 зрителя
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Владимир Слишкович
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
(Тормена)
38′
Данила Козлов
(Жоау Батчи)
73′
Эдуард Сперцян
79′
Джон Кордоба
(Кевин Кастаньо)
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
10′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
69′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
83′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
83′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
50′
66′
5
Кевин Кастаньо
7
Виктор Са
69′
8
Данила Козлов
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
31
Георгий Зотов
35
Казымджан Караташ
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
14
Ярослав Михайлов
18
Александр Коваленко
77′
6
Мохаммад Горбани
20
Дмитрий Рыбчинский
60′
96
Алексей Барановский
80
Джимми Марин
77′
16
Хорди Томпсон
10
Саид Сахархизан
60′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
9
10
Фолы
14
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь