«Они заслужили». Тренер «Оренбурга» Слишкович — о разгроме от «Краснодара»

— Не хватило, чтобы ворота чуть шире были. У них — два гола, у нас — две штанги. Потом — мастерство [Эдуарда] Сперцяна, тут и закончилась вся история. Можно проиграть 0:1, но ты скажешь, что соперник был лучше и тебе не позволил ничего создать. Можно проиграть 0:4 и остаться с мнением, что мы не заслужили поражение. Думаю, что команда хорошо играла, создавала моменты. К сожалению, не было достаточно концентрации, когда надо было забить. У нас было несколько хороших моментов, удары. Мы не забили, а соперник забил. Вот и всё.