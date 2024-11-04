Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Великолепно. Он получил то, что заслужил». Дзюба — об уходе спортивного директора Корниленко из «Крыльев Советов»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал уход Сергея Корниленко с поста спортивного директора «Крыльев Советов».

Источник: pfcks.ru

— Как ты воспринял уход Корниленко из «Крыльев Советов»?

— Великолепно. Последнее время он ведет себя в окружении не очень солидно, поэтому он получил то, что заслужил. Я не хочу вдаваться… Он раньше дружил со мной и с Валерой Климовым, а сейчас мы даже не здороваемся. Это на его совести. Что‑то менять в «Крыльях» точно надо, — сказал Дзюба в микст-зоне.

41-летний Корниленко является самым результативным игроком в истории российского клуба «Крылья Советов», забив 57 мячей. В августе 2020 года экс-футболист занял должность спортивного директора команды.

Акрон
2:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
3.11.2024, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 8438 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Игорь Осинькин
Голы
Акрон
Родриго Эшковал
(Максим Кузьмин)
20′
Артем Дзюба
72′
Нереализованные пенальти
Крылья Советов
Иван Сергеев
90+2′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
59′
77
Константин Савичев
6
Максим Кузьмин
66′
70′
17
Солтмурад Бакаев
7
Кирилл Данилин
70′
25
Шерзод Эсанов
14
Владимир Хубулов
59′
24
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
81′
13
Мавис Чибота
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
24
Роман Евгеньев
11
Роман Ежов
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
65′
23
Гленн Бейл
15
Николай Рассказов
65′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
50′
65′
34
Виктор Фелипе Мендес
19
Иван Олейников
78′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
81′
28
Игорь Дмитриев
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
6
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь