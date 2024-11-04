«Великолепно. Он получил то, что заслужил». Дзюба — об уходе спортивного директора Корниленко из «Крыльев Советов»

— Великолепно. Последнее время он ведет себя в окружении не очень солидно, поэтому он получил то, что заслужил. Я не хочу вдаваться… Он раньше дружил со мной и с Валерой Климовым, а сейчас мы даже не здороваемся. Это на его совести. Что‑то менять в «Крыльях» точно надо, — сказал Дзюба в микст-зоне.