«Мне отрезали руку». Тренера «Крыльев» жестко сливают за 60 миллионов?

Тренера после неудачной серии, поражения в городском дерби и перераспределения денег могут убрать до финиша сезона?
На днях всех взбудоражила новость о резком сокращении бюджетных вливаний в профессиональные клубы Самарской области. Деньги направят на массовый спорт, который теперь курирует экс-министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Из бюджета области полностью или частично финансируются шесть клубов из элитных дивизионов, представляющих Самару и Тольятти. Кроме «Крыльев Советов» и клуба спидвея «Мега-Лада» это баскетбольная «Самара», волейбольная «Нова», гандбольная и хоккейная «Лады».
По словам генерального директора «Лады» Александра Чеботарева, сразу же после назначения Яковлев занялся поисками спонсоров для профессиональных клубов, и переговоры уже на стадии предварительных обсуждений. Методика известна: из областного правительства компаниям, имеющим, как говорили герои фильма «День выборов», интересы в Среднем Поволжье, делается предложение, от которого нельзя отказаться. Как показывает практика других регионов, включая Тульскую область, никто не отказывается. Опасаться, что «Крылья Советов» не пройдут лицензирование в РПЛ после прозвучавшего заявления губернатора, не приходится.
Глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
А вот к прозвучавшему на встрече Федорищева с самарскими футбольными блогерами заявлению об изменении трансферной политики нужно прислушаться внимательно.
«Во главу угла мы ставим интересы нашего клуба, а не агентов или отдельных лиц и групп, пытающихся заработать в ущерб “Крыльям”, — заявил губернатор.
Фамилия Павла Андреева, который уже немало заработал на продаже лидеров самарского клуба в Москву и Питер, не прозвучала, но все и всем понятно.
Первым звоночком стало расставание со спортивным директором Сергеем Корниленко. Губернатор специально подчеркнул, что расставание произошло по обоюдному согласию сторон. Ведь сейчас проходит масштабная ревизия финансово-экономической деятельности, изменяются подходы к работе по ряду направлений. В том числе по спортивному блоку.
Да, Корниленко — личность для футбольной Самары легендарная. Лучшему бомбардиру «Крыльев» в российской истории был даже посвящен фильм «Легенда № 8», снятый клубным телевидением. Только любимца болельщиков статус легенды не спас от увольнения, как бы красиво оно ни было подано. После поражения от «Акрона» Осинькина попросили прокомментировать эту отставку.
«Можно сказать, что мне отрезали руку, — образно ответил главный тренер “Крыльев”. — Нормальную, здоровую, рабочую правую руку! Теперь мне сложнее». Только расставание по обоюдному согласию сторон означает и то, что подобный сценарий может быть применен по отношению к самому Осинькину. Все вбросы о том, что губернатор не может уволить главного тренера из-за необходимости выплачивать 60 миллионов рублей (это зарплата Игоря Витальевича за восемь оставшихся до окончания срока действия контракта месяцев), легко парируются возможностью сделать предложение, от которого нельзя оказаться.
Только сложность в другом. В «Крыльях» сейчас десять клиентов Андреева, без которых команда просто не может выйти на поле и заменить которых даже в зимнее трансферное окно без ущерба для результатов будет крайне проблематично. На это понадобится куда больше, чем 60 миллионов рублей, а также поиск новых агентов, желательно хороших и разных. В бытность куратором «Арсенала», когда у тульской команды возникли финансовые проблемы, Яковлев с решением этой задачи справлялся достаточно своеобразно: игроки находились, но результаты резко падали.
После матча с «Акроном» заговорили о том, что ошибки игроков самарской команды стали чуть ли не реакцией на увольнение любимого спортивного директора Корниленко. Это только Артем Дзюба считает, что тот получил по заслугам. Подобное суждение форвард тольяттинской команды высказал после забитого в ворота «Крыльев» гола. Скорее всего, из-за того что Корниленко не хотел видеть его в самарской команде, и пришлось соглашаться на более скромные условия в тольяттинской. У тех игроков «Крыльев», которым сотрудничество Андреева и Корниленко позволяет получать хорошую зарплату, мнение иное.
На послематчевой пресс-конференции Осинькин назвал матч с «Акроном» самым нехорошим в сезоне. И отметил, что едва ли не впервые наблюдал равнодушие своих игроков на поле. Высказывание более чем политкорректное. А вот Владислав Радимов, который фактически перезапустил в Самаре свою карьеру после возвращения из-за рубежа, сохранил самые теплые воспоминания о волжском городе и достаточно хорошо осведомлен о происходящем в «Крыльях», написал открытым текстом: «Попробую спрятать посыл между строк: очень надеюсь, что действия Романа Евгеньева — это следствие его невысокого уровня, а не нечто иное».
Это, конечно, ни о чем не говорит. В другой ситуации никто бы не акцентировал внимание на подобных ошибках. Они случаются у всех футболистов, даже более высокого, по оценкам Радимова, уровня. Только в нынешней нервной обстановке вокруг «Крыльев» все воспринимается по-другому.
Присутствовавшие на встрече с губернатором блогеры тоже в унынии. Они-то считали, что в футболе общественное мнение еще что-то значит. Отстояв главного тренера, самарские болельщики праздновали победу. Как выяснилось, преждевременно. Все только начинается. Единственное, что пока радует поклонников «крылышек», так это заявление губернатора о том, что он считает себя болельщиком этого клуба, а не «Акрона».
Даже строительство стадиона в Тольятти для частного клуба профинансировать из бюджета не пообещал. Сказал, что это не первоочередная задача и даже не второй очереди.
История с «Крыльями» может служить зеркалом российского футбола. Кроме двух частных команд и финансируемых государственными монополиями клубов из двух столиц все остальные в РПЛ зависят от региональных бюджетов. Вот и приходится губернаторам вникать во все нюансы футбольной жизни. Ведь именно они платят денежки.
Автор: Борис Ходоровский