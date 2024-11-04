«Мне отрезали руку». Тренера «Крыльев» жестко сливают за 60 миллионов?

Только сложность в другом. В «Крыльях» сейчас десять клиентов Андреева, без которых команда просто не может выйти на поле и заменить которых даже в зимнее трансферное окно без ущерба для результатов будет крайне проблематично. На это понадобится куда больше, чем 60 миллионов рублей, а также поиск новых агентов, желательно хороших и разных. В бытность куратором «Арсенала», когда у тульской команды возникли финансовые проблемы, Яковлев с решением этой задачи справлялся достаточно своеобразно: игроки находились, но результаты резко падали.