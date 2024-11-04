«Определен характер травмы Евгения Латышонка.
По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра. По предварительной информации срок восстановления составит до четырех недель.
Сине-бело-голубые желают Евгению здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в заявлении клуба.
Латышонок пропустит около месяца из-за травмы
«Зенит» сообщил подробности повреждения голкипера Евгения Латышонка, которое тот получил в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1).
«Определен характер травмы Евгения Латышонка.
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 20952 зрителя
Главные тренеры
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Голы
Зенит
Нино
(Страхиня Эракович)
12′
Лусиано Гонду
(Андрей Мостовой)
15′
Динамо Мх
Сослан Кагермазов
(Гамид Агаларов)
61′
Составы команд
Зенит
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
90+8′
1
Евгений Латышонок
34′
16
Денис Адамов
27
Нино
59′
28
Нуралы Алип
7
Александр Соболев
89′
21
Александр Ерохин
24
Педро
46′
15
Вячеслав Караваев
32
Лусиано Гонду
36′
46′
30
Матео Кассьерра
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
13
Сослан Кагермазов
54
Илья Кирш
4′
71
Ян Дапо
16
Уссем Мрезиг
11
Эгаш Касинтура
77
Темиркан Сундуков
86′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
56′
7
Абакар Гаджиев
47
Никита Глушков
45+2′
90′
22
Залимхан Юсупов
25
Гамид Агаларов
86′
28
Сердер Сердеров
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
12
Фолы
16
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти