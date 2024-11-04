Латышонок пропустит около месяца из-за травмы

«Определен характер травмы Евгения Латышонка.



По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра. По предварительной информации срок восстановления составит до четырех недель.



Сине-бело-голубые желают Евгению здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в заявлении клуба.