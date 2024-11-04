У «Спартака» раскрылся неожиданный герой. Засверкал, когда пошли слухи о трансфере

Хотя ещё в середине октября всё было грустно. Бонгонда укатил в сборную, и вряд ли его информировали о настроениях в российских медиа. А там появился инсайд, что «Спартак» готов продать футболиста в зимнее трансферное окно. По данным Metaratings, руководство клуба разочаровалось в высокооплачиваемом игроке. И не видит перспективы для его развития. Удивительной была и реакция: почти все опрашиваемые эксперты поддержали потенциальную возможность трансфера. Посыл один — Тео превратился в серую массу. В нашем подкасте «Премьер-лига несправедливости» недавно в гостях был Максим Никитин — автор телеграм-канала «КБ Телега» (который о «Спартаке» знает многое), и он также сказал, что зимой клуб не будет возражать против ухода Тео.