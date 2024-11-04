«Нет культуры футбола». Егор Титов — о драке в дерби ЦСКА — «Спартак»

"Мне неинтересно, кто и кого ударил. Это всё выглядело некрасиво: что сделал Роша, что до этого делал Мойзес, толкая, хватая и поднимая футболистов. Нет культуры футбола. Конечно, мы все спортсмены, и у нас есть эмоции. Но мне кажется, что так делать нельзя. Если мы говорим про действия Литвинова, то это не красная карточка, а скорее полуторная жёлтая.