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В «Ахмате» озвучили новую задачу в РПЛ после провального старта сезона

Советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам Руслан Газзаев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым заявил, что задачей грозненской команды будет сохранение прописки в РПЛ без попадания в стыковые матчи.

Источник: vk.com/fckrasnodar

«Ахмат» под руководством Сергея Ташуева после 14 туров занимает в таблице российского чемпионата предпоследнее, 15-е место, имея в активе 9 очков. Перед началом сезона 2024/25 перед командой была поставлена задача попасть в топ-5.

«Результата, к сожалению, у “Ахмата” нет. Можно ли отделять игру от результата? Иногда бывает хорошая игра, но нет результата, но это, наверное, в одном матче возможно.

Думаю, нет одной проблемы. Сегодняшний результат — комплекс проблем. Это потеря Бериши с Богосавцем, еще по ходу чемпионата обилие травм. К сожалению, нам еще сильно не везет. В последнем матче не забили пенальти и пропускаем. Пока ситуация такая. Надеюсь, ее выправим.

Если говорить про Ташуева, то давайте пока без кредитов доверия. Мы очень надеемся, что ситуация выправится. К сожалению, наверное, выполнить задачу, поставленную руководством, в этом году будет крайне сложно. На сегодняшний день надо говорить о том, что команда должна сохранить место в РПЛ без стыков", — сказал Газзаев.

Ахмат
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