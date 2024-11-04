В «Ахмате» озвучили новую задачу в РПЛ после провального старта сезона

Если говорить про Ташуева, то давайте пока без кредитов доверия. Мы очень надеемся, что ситуация выправится. К сожалению, наверное, выполнить задачу, поставленную руководством, в этом году будет крайне сложно. На сегодняшний день надо говорить о том, что команда должна сохранить место в РПЛ без стыков", — сказал Газзаев.