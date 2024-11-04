Шалимов: Игру Карраскаля можно охарактеризовать одним словом

«Что касается “Динамо”, то из-за травмы Бителло вышел Карраскаль. Но в который раз его игру можно охарактеризовать одним словом — ничего. Ни остроты, ни результативных баллов, ни голов. Больше того, он на команду, на мой взгляд, влияет расслабляюще. То, что на флангах защиты у “Динамо” играют непрофильные футболисты, возможно, добавляет надежности в обороне, но в атаке нет нагнетания, мало агрессии», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».