Полузащитник «Краснодара»: Мы намерены пройти весь сезон РПЛ без поражений

«Абсолютно точно, ставим такие цели и задачи, но пока сфокусированы на ближайшей встрече. Хотим выиграть все матчи, надеемся, что, получится пройти без поражений. Мотивирует ли то, что каждая команда РПЛ сейчас хочет нас обыграть? “Краснодар” любой соперник хочет обыграть и настраивается по-особенному. Серия побед добавляет больше злости», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».