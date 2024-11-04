Наир Тикнизян: Я ценю то отношение, которое есть ко мне в «Локомотиве»

В последние три трансферных окна «Локомотив» получал три предложения по мне. Два было из Европы и одно из российского клуба. В двух случаях, когда «Локо» отказал «Вердеру и “Севилье”, я тогда и слова им не сказал. Потому что очень уважительно отношусь к руководству и тренерскому штабу. Я их позицию поддерживаю. Как говорится: отвергаешь — предлагай. Я жду и очень надеюсь, что будет диалог по новому контракту. Дай Бог, чтобы всё было хорошо», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.