Семин о продлении контракта «Краснодара» с Кордобой: «Такие футболисты приносят чемпионство»

«Думаю, что это лучший игрок нашей лиги, такие футболисты и приносят чемпионство. Продление контракта с ним — большой успех для руководства клуба. Будем любоваться его игрой еще определенное количество времени. Думаю, для болельщиков и для нашей лиги очень интересно, что этот игрок будет продолжать играть дальше», — сказал Семин «СЭ».