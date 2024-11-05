Галицкий пошел ва-банк ради титула. Что доказывает суперконтракт Кордобы

В прошлом сезоне «Краснодар» тоже долго и уверенно лидировал, но мы помним, чем это закончилось. Пятый подряд титул «Зенита» пришелся на год 99-летия клуба. Сразу после чемпионства в Питере пообещали болельщикам обязательно остаться в ранге сильнейшей команды страны и в важнейшую для них дату. Чем не сюжет мести? «Зенит» не пустил «Краснодар» к первому титулу — теперь «быки» будут стараться не дать соперникам и шанса. Галицкий тоже мог дать обещание. Ставка лишь подтвердила серьезность его намерений. И она может сыграть.