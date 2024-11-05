Галицкий пошел ва-банк ради титула. Что доказывает суперконтракт Кордобы

Джон Кордоба продлился с «Краснодаром». Колумбийский нападающий остается с «быками» до лета 2027 года. По информации «СЭ», его зарплата вместе с бонусами приближается к пяти миллионам евро. Учитывая вклад форварда в успехи южан в текущем сезоне, цифра вовсе не кажется завышенной.
Еще несколько месяцев назад уход Джона казался делом почти решенным. И если интерес «Зенита» к нападающему так и остался неподтвержденным, то «Спартак» всерьез занялся усилением атаки после отъезда Александра Соболева. Клубы договорились между собой, но все же летнее трансферное закрылось быстрее, чем сделка.
Предыдущий контракт Кордобы действовал до лета 2025-го, поэтому проблема его потенциального трансфера требовала срочного решения. Зимой игрок смог бы вести переговоры без оглядки на клуб, и договориться с теми же «красно-белыми» стало бы проще. Сергей Галицкий уладил вопрос.
Миллионы в новом соглашении Кордобы — это ставка Галицкого на чемпионство. Олл-ин. Кто знает, насколько изменится расклад сил в РПЛ в следующем сезоне? Пройдут ли «быки» половину сезона без поражений единственными из претендентов на титул? Не придут ли за Кордобой и следующим летом? Да, соглашение подписано, но какой контракт удержит в России амбициозного легионера, если появится вариант с крепким клубом из еврокубков и схожим по размерам мешком денег?
«Краснодару» хочется выиграть сейчас. Галицкому нужно выиграть сейчас. И его ставка выглядит недурно. «Быки» пробуксовывали в первых турах сезона, пока Кордоба был на Кубке Америки, но вскоре начали победную серию из 11 матчей, которая все еще продолжается. Во многом — благодаря колумбийцу, который вышел на голевые объемы главного претендента на звание лучшего бомбардира лиги. Семь мячей в шести последних матчах и 8+4 за сезон — равносильную угрозу чужим воротом сейчас представляет разве что главное открытие сезона Алексей Батраков.
В прошлом сезоне «Краснодар» тоже долго и уверенно лидировал, но мы помним, чем это закончилось. Пятый подряд титул «Зенита» пришелся на год 99-летия клуба. Сразу после чемпионства в Питере пообещали болельщикам обязательно остаться в ранге сильнейшей команды страны и в важнейшую для них дату. Чем не сюжет мести? «Зенит» не пустил «Краснодар» к первому титулу — теперь «быки» будут стараться не дать соперникам и шанса. Галицкий тоже мог дать обещание. Ставка лишь подтвердила серьезность его намерений. И она может сыграть.
Роберт Шилькович