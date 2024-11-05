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Комментатор Шнякин назвал главную проблему Бонгонды в «Спартаке»

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин считает главной проблемой нападающего «Спартака» Тео Бонгонды его нестабильность.

Источник: Чемпионат.com

«Его главная проблема — нестабильность. Яркие вспышки, дриблинг, такие футболисты всё равно нужны “Спартаку”. У “Спартака”, испытывающего лютые проблемы с комбинационным футболом, в целом не очень много получается, а тут есть какие-то проблески. Иногда классные комбинации и взаимопонимания выстраиваются, но футболист с дриблингом, который может создать что-то в одиночку, очень нужен», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Бонгонда в текущем сезоне сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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