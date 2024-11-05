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Отец Кузяева отреагировал на информацию о возможном возвращении Далера в «Зенит»

Адьям Кузяев, являющийся отцом полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на информацию о возможном возвращении сына в «Зенит».

Источник: Чемпионат.com

«Ничего не знаю о том, что “Зенит” хочет вернуть Далера зимой. В “Зените” много своих хороших ребят. Далер — игрок “Гавра”. У него контракт до конца сезона с клубом», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кузяев выступал в составе «Зенита» с 2017 по 2023 год. За этот период он принял участие в 183 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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