Отец Кузяева отреагировал на информацию о возможном возвращении Далера в «Зенит»

Кузяев выступал в составе «Зенита» с 2017 по 2023 год. За этот период он принял участие в 183 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.