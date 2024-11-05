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Лунев пропустит около месяца из-за травмы колена

Главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил, что вратарь бело-голубых Андрей Лунев пропустит около месяца из-за травмы колена, полученной в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Источник: Спорт-Экспресс

«После игры с “Ростовом” Андрей Лунев испытывал дискомфорт в правом колене и ограничение движения. Через два дня ему была сделана МРТ коленного сустава. Мы увидели воспаление. В этой связи Лунев переведен на график индивидуальной работы, срок восстановления — 3−4 недели. Будем смотреть динамику восстановления», — сказал Родионов.

В сезоне-2024/25 Лунев принял участие в 14 матчах «Динамо», пропустил 16 голов и отыграл 4 встречи на ноль.

В ближайший месяц «Динамо» проведет два матча в ¼ финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (5 и 28 ноября) и три игры в РПЛ: против «Пари НН» (9 ноября), «Факела» (24 ноября) и «Ахмата» (2 декабря).

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