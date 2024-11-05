Лунев пропустит около месяца из-за травмы колена

«После игры с “Ростовом” Андрей Лунев испытывал дискомфорт в правом колене и ограничение движения. Через два дня ему была сделана МРТ коленного сустава. Мы увидели воспаление. В этой связи Лунев переведен на график индивидуальной работы, срок восстановления — 3−4 недели. Будем смотреть динамику восстановления», — сказал Родионов.