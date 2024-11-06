В «Динамо» раскрыли, как Мостовой получил стажировку в клубе: «Попросил Гусева»

"Стажировка Мостового? Александр попросил Ролана Гусева о том, чтобы он прошел ее в нашем клубе. После этого он пообщался с нашим главным тренером, который принял этот запрос. Мы будем рады видеть Александра на стажировке в нашем футбольном клубе. Сколько она будет длиться? Не могу ответить. У нас достаточное количество стажировок, помимо Александра. Они проводятся еженедельно с достаточным количеством начинающих тренеров. Это рутинная история, для нас тут ничего особенного.