В «Динамо» раскрыли, как Мостовой получил стажировку в клубе: «Попросил Гусева»

"Стажировка Мостового? Александр попросил Ролана Гусева о том, чтобы он прошел ее в нашем клубе. После этого он пообщался с нашим главным тренером, который принял этот запрос. Мы будем рады видеть Александра на стажировке в нашем футбольном клубе. Сколько она будет длиться? Не могу ответить. У нас достаточное количество стажировок, помимо Александра. Они проводятся еженедельно с достаточным количеством начинающих тренеров. Это рутинная история, для нас тут ничего особенного.
Потеря Лунева насколько существенна? Андрей — важный игрок для клуба. Пожелаем ему как можно скорее восстановиться", — передает слова Гафина корреспондент Sport24 Борис Королев.
Сегодня, 5 ноября, «Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 1:2 в первом матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.