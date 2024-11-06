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В «Динамо» раскрыли, как Мостовой получил стажировку в клубе: «Попросил Гусева»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как легенда сборной России Александр Мостовой получил возможность пройти тренерскую стажировку в московском клубе.

Источник: РФС

"Стажировка Мостового? Александр попросил Ролана Гусева о том, чтобы он прошел ее в нашем клубе. После этого он пообщался с нашим главным тренером, который принял этот запрос. Мы будем рады видеть Александра на стажировке в нашем футбольном клубе. Сколько она будет длиться? Не могу ответить. У нас достаточное количество стажировок, помимо Александра. Они проводятся еженедельно с достаточным количеством начинающих тренеров. Это рутинная история, для нас тут ничего особенного.

Потеря Лунева насколько существенна? Андрей — важный игрок для клуба. Пожелаем ему как можно скорее восстановиться", — передает слова Гафина корреспондент Sport24 Борис Королев.

Сегодня, 5 ноября, «Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 1:2 в первом матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Динамо
1:2
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Михаил Галактионов
Голы
Динамо
Эль Мехди Маухуб
28′
Локомотив
Сесар Монтес
26′
Сергей Пиняев
52′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
2
Эли Даса
18
Николас Маричаль
87′
8
Хорхе Карраскаль
34
Лука Гагнидзе
14
Эль Мехди Маухуб
6
Роберто Фернандес
22′
50
Александр Кутицкий
7
Дмитрий Скопинцев
79′
59
Иван Лепский
77
Денис Макаров
68′
20
Вячеслав Грулев
80′
91
Ярослав Гладышев
68′
11
Артур Гомес
24
Луис Чавес
46′
74
Даниил Фомин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
45′
6
Дмитрий Баринов
83
Алексей Батраков
82′
77
Илья Самошников
74′
79′
45
Александр Сильянов
9
Сергей Пиняев
56′
7
Эдгар Севикян
71
Наир Тикнизян
44′
68′
27
Вадим Раков
93
Артем Карпукас
56′
8
Владислав Сарвели
99
Тимур Сулейманов
68′
10
Дмитрий Воробьев
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
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