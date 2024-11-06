Личка — о русском мате на прошлой пресс-конференции: «Я свободный человек, обидел себя и свою команду»

Комментируя игру «Динамо» на пресс-конференции, Личка заявил следующее: «Это вообще ****** (пипец)! Катастрофа».
«Я никого не обидел, я обидел себя и свою команду. Я не говорил про других людей. Я свободный человек, я всегда буду говорить то, что хочу. Я не обидел ни судей, ни болельщиков, ни другую команду. Я говорил за себя и за мою команду. В этом разница», — заявил Личка на пресс-конференции после матча с «Локомотивом».
5 ноября «Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 1:2 в первом матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.