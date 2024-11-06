Личка — о русском мате на прошлой пресс-конференции: «Я свободный человек, обидел себя и свою команду»

«Я никого не обидел, я обидел себя и свою команду. Я не говорил про других людей. Я свободный человек, я всегда буду говорить то, что хочу. Я не обидел ни судей, ни болельщиков, ни другую команду. Я говорил за себя и за мою команду. В этом разница», — заявил Личка на пресс-конференции после матча с «Локомотивом».