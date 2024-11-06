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Личка — о русском мате на прошлой пресс-конференции: «Я свободный человек, обидел себя и свою команду»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал использование ненормативной лексики после ничьей с «Ростовом» (1:1) в 14-м туре чемпионата России.

Источник: Sport24

Комментируя игру «Динамо» на пресс-конференции, Личка заявил следующее: «Это вообще ****** (пипец)! Катастрофа».

«Я никого не обидел, я обидел себя и свою команду. Я не говорил про других людей. Я свободный человек, я всегда буду говорить то, что хочу. Я не обидел ни судей, ни болельщиков, ни другую команду. Я говорил за себя и за мою команду. В этом разница», — заявил Личка на пресс-конференции после матча с «Локомотивом».

5 ноября «Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 1:2 в первом матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Динамо
1:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Валерий Карпин
Голы
Динамо
Александр Кутицкий
(Николя Муми Нгамале)
26′
Ростов
Николай Комличенко
24′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
6
Роберто Фернандес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
24
Луис Чавес
50
Александр Кутицкий
84′
2
Эли Даса
13
Николя Муми Нгамале
83′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
76′
14
Эль Мехди Маухуб
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохебби
87
Андрей Лангович
89
Родриго Саравия
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
71′
80′
11
Алексей Сутормин
62
Иван Комаров
79′
84′
10
Кирилл Щетинин
7
Роналдо
90′
19
Хорен Байрамян
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
10
Фолы
17
8
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь