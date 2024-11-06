«Если “Зенит” сделает все правильно, то “Краснодару” продление Кордобы не поможет». Интервью Аршавина

— Кому-то можно было дать передохнуть, это точно. Но для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют. Ну реально! С Кубой же забили восемь мячей — все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое.