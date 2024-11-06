Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шнякин заявил, что Сперцян уйдёт из «Краснодара» следующим летом

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Источник: Чемпионат.com

Он выразил уверенность, что футболист покинет стан «быков» следующим летом.

— У Сперцяна это последний сезон в «Краснодаре»?
 — Уверен, что да. Зимой не то время, нужно летом, пройдя сборы. Пока ты впишешься… Он свой мальчик, гордость [для «Краснодара»]. У него и Сафонова никогда не было закидонов, как, допустим, у Вани Игнатьева. Они всегда были согласны на те деньги, которые предлагали, развивались в клубе, чувствовали перед ним свой долг.

Если зимой поступит суперпредложение? Мы начали этот разговор с того, что для «Краснодара» это казалось единственным. Что это первый и последний сезон, где всё настолько близко. Вот ещё один. Супер шанс для клуба или супер шанс для Сперцяна, что важнее? Уверен, «Краснодар» его не отпустит, учитывая близость, — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Краснодар