Шнякин заявил, что Сперцян уйдёт из «Краснодара» следующим летом

— У Сперцяна это последний сезон в «Краснодаре»?

— Уверен, что да. Зимой не то время, нужно летом, пройдя сборы. Пока ты впишешься… Он свой мальчик, гордость [для «Краснодара»]. У него и Сафонова никогда не было закидонов, как, допустим, у Вани Игнатьева. Они всегда были согласны на те деньги, которые предлагали, развивались в клубе, чувствовали перед ним свой долг.