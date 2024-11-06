У «Зенита» неожиданная вратарская проблема. Страховать Адамова придётся молодым

Летом Васютин покинул клуб. А вместо него пригласили вратаря «Балтики» Латышонка. Не в статусе третьего выбора, но явно не как явного основного. Однако на сборах Евгений убедил тренерский штаб, что довериться нужно именно ему. В итоге именно он стал основным в чемпионате с 1-го тура. Пропустил всего пять мячей за 14 матчей, стал одним из лидеров не только чемпионата, но и всей Европы по количеству «сухих» матчей со старта сезона.