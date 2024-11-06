Пименов: Кордоба — качественный нападающий, но ему 31 год. «Спартак» его уже не возьмёт

«Кордоба — качественный нападающий, но ему уже 31 год. Посмотрим, насколько его ещё хватит. А куда он может уйти после этого сезона? Раз “Спартак” его не взял раньше, то уже не возьмёт», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.