Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пименов: Кордоба — качественный нападающий, но ему 31 год. «Спартак» его уже не возьмёт

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

Источник: Чемпионат.com

«Кордоба — качественный нападающий, но ему уже 31 год. Посмотрим, насколько его ещё хватит. А куда он может уйти после этого сезона? Раз “Спартак” его не взял раньше, то уже не возьмёт», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.

Спартак
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь