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Колосков высказался о возможной отставке Карпина из «Ростова»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался по поводу возможного ухода тренера Валерия Карпина из «Ростова».

Источник: Чемпионат.com

«Меня огорчит, если Карпин подаст в отставку с поста тренера “Ростова”. Он сделал хорошую команду, хоть стабильности и не хватает из-за мастерства игроков, но они стараются играть в современный футбол. Порой получается очень здорово, видна организация, много тактики. Футболисты относятся к Карпину с большим уважением, руководство тоже. Это будет потеря для ростовского и российского футбола.

За семь лет работы может накопиться усталость, объективный фактор. Хочешь или нет, но усталость накапливается. Проблемы в клубе из года в год одни и те же, что и сам Карпин говорил. От этого возникает и психологическое напряжение. Уход будет потерей, но Карпина понять можно", — приводит слова Колоскова Legalbet.

Во вторник, 5 ноября, «Ростов» обыграл московский «Спартак» (1:0) в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ответная игра пройдёт 27 ноября на стадионе «Ростов Арена».

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