Виктор Гончаренко назвал неправильный ход в своей тренерской карьере

— Это было абсолютно неправильно по отношению к коллективу, к ребятам. Это мой неправильный ход. Не то, чем я горжусь. Это признание ошибок. Важно, чтобы этих ошибок было немного, — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».