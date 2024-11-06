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Виктор Гончаренко назвал неправильный ход в своей тренерской карьере

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко рассказал, что считает уход из ЦСКА неправильным ходом в своей карьере.

Источник: Чемпионат.com

— Что чувствовали при уходе из ЦСКА и как всё было на самом деле?

— Это было абсолютно неправильно по отношению к коллективу, к ребятам. Это мой неправильный ход. Не то, чем я горжусь. Это признание ошибок. Важно, чтобы этих ошибок было немного, — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Виктор Михайлович заменил в «Пари НН» Сашу Илича, который был уволен 5 октября.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.

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