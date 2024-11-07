В России ждут футболиста из Лиги чемпионов, Роналду нашел новый клуб. Трансферы и слухи дня

Что в России?
«Спартак» и «Локомотив» обменяются игроками?
Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев допустил обмен Антона Зиньковского в «Локомотив» на Сергея Пиняева. СМИ сообщили об этом в октябре. На минувшей неделе появилась информация об интересе железнодорожников к Зиньковскому.
— Это похоже на правду, потому что это клиенты одного агента, и, соответственно, переход Зиньковского — это возможность перезагрузить карьеру, а обратный переход Пиняева — это более выгодные финансовые условия. Как минимум этот вариант проговаривается, обсуждается и рассматривается, — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.
В текущем сезоне 28-летний Зиньковский принял участие в 13 матчах и сделал три результативные передачи. На счету 20-летнего Пиняева шесть мячей и пять ассистов в 19 играх.
Бывший игрок сборной России стал тренером родного клуба
Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов будет исполнять обязанности главного тренера «Урала». На этом посту он сменил Евгения Аверьянова, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Ранее Шатов работал помощником Аверьянова.
— Выбор был сделан в пользу нашего воспитанника, потому что за четыре тура до паузы искать нового главного тренера нецелесообразно. Мы очень надеемся и верим, что у Олега все получится! Шатов всегда спал в обнимку с мячом, и по нему видно, что он хочет быть главным тренером. Да, не хватает опыта, но мы надеемся, что у Олега получится закрепиться и стать главным тренером «Урала». Он горит и живет футболом, — сказал президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В карьере Шатова были «Урал». «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Также полузащитник некоторое время провел в футзале, играя за команду «ВИЗ-Синара». В составе «Зенита» Шатов трижды становился чемпионом России. С 2013 по 2016 годы футболист был игроком национальной сборной и участником чемпионатов мира и Европы.
«Урал» после 17 туров занимает четвертое место в таблице Первой лиги. Отставание от лидирующего «Торпедо» — шесть очков.
Защитник из Африки собрался в РПЛ?
Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы центрального защитника клуба «МК Алжир» Сержа Баджо, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны махачкалинского «Динамо». Ранее портал Africa Transfermarket сообщил, что клуб из Дагестана направил предложение о приобретении 21-летнего ивуарийца.
— У махачкалинского «Динамо» есть интерес к Баджо, но официального предложения от клуба пока не было, — сказал Диалло в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.
Баджо выступает за «МК Алжир» с минувшего лета. Защитник провел за клуб шесть матчей. «МК Алжир» — лидер чемпионата Алжира и участник африканской Лиги чемпионов.
Что в мире?
Роналду станет заменой Неймара?
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в другой клуб из Саудовской Аравии. По данным испанского издания Sport, новым местом работы 39-летнего португальца станет «Аль-Хиляль».
Действующий чемпион СА намерен разорвать контракт с бразильским форвардом Неймаром. Совет директоров «Аль-Хиляля» недоволен тем, что футболист часто травмируется. Руководство клуба планирует расстаться со звездой уже в январе, а на его место пригласить Роналду.
Оба футболиста связаны со своими клубами контрактами до лета 2025 года. Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср».
Анчелотти грозит отставка
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен, если не исправит ситуацию в клубе. По данным Relevo, руководство «сливочных» не собиралось идти на такой шаг, но нынешние результаты нельзя назвать удовлетворительными. Тренер будет отправлен в отставку, если в ближайшее время «Реал» не начнет побеждать.
Поводом для таких разговоров стали поражения «галактикос» в двух последних матчах. Мадридцы разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3). Также Анчелотти не может найти общий язык с Килианом Мбаппе — звездный форвард чувствует себя некомфортно, из-за чего его результативность оставляет желать лучшего.
Анчелотти тренировал мадридский клуб с 2013 по 2015 годы и вернулся в 2021-м. При нем «Реал» дважды победил в Лиге чемпионов, а также становился чемпионом мира среди клубов.
По некоторым данным, сменщиком Анчелотти в Мадриде может стать Хаби Алонсо. Сейчас экс-футболист «сливочных» тренирует «Байер».
Легенда ЧМ-2014 собрался в Италию
Полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Колумбии Хамес Родригес может перейти в клуб Серии А. Как сообщает Marca, в его подписании заинтересован «Лацио».
Ранее испанские СМИ сообщали, что существует вероятность ухода колумбийца из «Райо» в середине сезона. У футболиста плохие отношения с главным тренером Иньиго Пересом, который не дает 33-летнему Родригесу достаточного игрового времени.
Звездный час Хамеса наступил в 2014 году, когда он стал лучшим игроком чемпионата мира и автором самого красивого гола на турнире. В его карьере были «Порту», «Монако», «Реал», «Бавария», «Эвертон» и «Олимпиакос», а также ряд клубов Южной Америки и катарский «Эр-Райян».
Автор: Дмитрий Панов