В России ждут футболиста из Лиги чемпионов, Роналду нашел новый клуб. Трансферы и слухи дня

— Выбор был сделан в пользу нашего воспитанника, потому что за четыре тура до паузы искать нового главного тренера нецелесообразно. Мы очень надеемся и верим, что у Олега все получится! Шатов всегда спал в обнимку с мячом, и по нему видно, что он хочет быть главным тренером. Да, не хватает опыта, но мы надеемся, что у Олега получится закрепиться и стать главным тренером «Урала». Он горит и живет футболом, — сказал президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.