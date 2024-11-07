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В России ждут футболиста из Лиги чемпионов, Роналду нашел новый клуб. Трансферы и слухи дня

Всё самое интересное.

Источник: Getty Images

Что в России?

«Спартак» и «Локомотив» обменяются игроками?

Источник: РИА "Новости"

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев допустил обмен Антона Зиньковского в «Локомотив» на Сергея Пиняева. СМИ сообщили об этом в октябре. На минувшей неделе появилась информация об интересе железнодорожников к Зиньковскому.

— Это похоже на правду, потому что это клиенты одного агента, и, соответственно, переход Зиньковского — это возможность перезагрузить карьеру, а обратный переход Пиняева — это более выгодные финансовые условия. Как минимум этот вариант проговаривается, обсуждается и рассматривается, — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский принял участие в 13 матчах и сделал три результативные передачи. На счету 20-летнего Пиняева шесть мячей и пять ассистов в 19 играх.

Бывший игрок сборной России стал тренером родного клуба

Источник: ФК "Урал"

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Олег Шатов будет исполнять обязанности главного тренера «Урала». На этом посту он сменил Евгения Аверьянова, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Ранее Шатов работал помощником Аверьянова.

— Выбор был сделан в пользу нашего воспитанника, потому что за четыре тура до паузы искать нового главного тренера нецелесообразно. Мы очень надеемся и верим, что у Олега все получится! Шатов всегда спал в обнимку с мячом, и по нему видно, что он хочет быть главным тренером. Да, не хватает опыта, но мы надеемся, что у Олега получится закрепиться и стать главным тренером «Урала». Он горит и живет футболом, — сказал президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В карьере Шатова были «Урал». «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Также полузащитник некоторое время провел в футзале, играя за команду «ВИЗ-Синара». В составе «Зенита» Шатов трижды становился чемпионом России. С 2013 по 2016 годы футболист был игроком национальной сборной и участником чемпионатов мира и Европы.

«Урал» после 17 туров занимает четвертое место в таблице Первой лиги. Отставание от лидирующего «Торпедо» — шесть очков.

Защитник из Африки собрался в РПЛ?

Источник: lfp.dz

Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы центрального защитника клуба «МК Алжир» Сержа Баджо, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны махачкалинского «Динамо». Ранее портал Africa Transfermarket сообщил, что клуб из Дагестана направил предложение о приобретении 21-летнего ивуарийца.

— У махачкалинского «Динамо» есть интерес к Баджо, но официального предложения от клуба пока не было, — сказал Диалло в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Баджо выступает за «МК Алжир» с минувшего лета. Защитник провел за клуб шесть матчей. «МК Алжир» — лидер чемпионата Алжира и участник африканской Лиги чемпионов.

Что в мире?

Роналду станет заменой Неймара?

Источник: Yasser Bakhsh/Getty Images

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в другой клуб из Саудовской Аравии. По данным испанского издания Sport, новым местом работы 39-летнего португальца станет «Аль-Хиляль».

Действующий чемпион СА намерен разорвать контракт с бразильским форвардом Неймаром. Совет директоров «Аль-Хиляля» недоволен тем, что футболист часто травмируется. Руководство клуба планирует расстаться со звездой уже в январе, а на его место пригласить Роналду.

Оба футболиста связаны со своими клубами контрактами до лета 2025 года. Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср».

Анчелотти грозит отставка

Источник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен, если не исправит ситуацию в клубе. По данным Relevo, руководство «сливочных» не собиралось идти на такой шаг, но нынешние результаты нельзя назвать удовлетворительными. Тренер будет отправлен в отставку, если в ближайшее время «Реал» не начнет побеждать.

Поводом для таких разговоров стали поражения «галактикос» в двух последних матчах. Мадридцы разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3). Также Анчелотти не может найти общий язык с Килианом Мбаппе — звездный форвард чувствует себя некомфортно, из-за чего его результативность оставляет желать лучшего.

Анчелотти тренировал мадридский клуб с 2013 по 2015 годы и вернулся в 2021-м. При нем «Реал» дважды победил в Лиге чемпионов, а также становился чемпионом мира среди клубов.

По некоторым данным, сменщиком Анчелотти в Мадриде может стать Хаби Алонсо. Сейчас экс-футболист «сливочных» тренирует «Байер».

Легенда ЧМ-2014 собрался в Италию

Источник: Reuters

Полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Колумбии Хамес Родригес может перейти в клуб Серии А. Как сообщает Marca, в его подписании заинтересован «Лацио».

Ранее испанские СМИ сообщали, что существует вероятность ухода колумбийца из «Райо» в середине сезона. У футболиста плохие отношения с главным тренером Иньиго Пересом, который не дает 33-летнему Родригесу достаточного игрового времени.

Звездный час Хамеса наступил в 2014 году, когда он стал лучшим игроком чемпионата мира и автором самого красивого гола на турнире. В его карьере были «Порту», «Монако», «Реал», «Бавария», «Эвертон» и «Олимпиакос», а также ряд клубов Южной Америки и катарский «Эр-Райян».

Автор: Дмитрий Панов

Реал
1:3
Первый тайм: 1:2
Милан
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Паулу Фонсека
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
23′
Милан
Малик Тшау
12′
Альваро Мората
39′
Тиджани Рейндерс
73′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
3
Эдер Милитау
68′
22
Антонио Рюдигер
7
Винисиус Жуниор
71′
9
Килиан Мбаппе
17
Лукас Васкес
68′
23
Ферлан Менди
74′
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
74′
11
Родригу
8
Федерико Вальверде
46′
6
Эдуардо Камавинга
58′
10
Лука Модрич
63′
19
Дани Себальос
14
Орельен Тшуамени
46′
21
Браим Диас
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
23
Фикайо Томори
28
Малик Тшау
14
Тиджани Рейндерс
29
Юссуф Фофана
85′
22
Эмерсон Роял
90′
2
Давиде Калабрия
11
Кристиан Пулишич
70′
8
Рубен Лофтус-Чик
80
Юнус Муса
90′
31
Страхиня Павлович
7
Альваро Мората
21′
70′
90
Тэмми Абрахам
10
Рафаэл Леау
77′
17
Ноа Окафор
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
11
Фолы
9
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Локомотив
Урал
Реал
Премьер-лига: таблица и календарь