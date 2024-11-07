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Пиняев назвал условие, при котором пойдет на понижение зарплаты ради перехода в европейский клуб

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью Sport24 назвал условие, при котором пойдет на понижение зарплаты ради перехода в европейский клуб.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

— Баринов открыто говорил, что не поедет в «Алавес» на меньшую зарплату. А ты готов ужаться в деньгах ради Европы?
— Давайте так — все спортсмены думают о своих родных и совместном будущем. Если заработок в Европе будет сопоставим моему уровню игры и позволит спокойно жить, продолжая содержать свою семью, понижение в зарплате не будет проблемой.

— Обсуждал с родными свой возможный переезд в Европу?
— Конечно. Мы все одного мнения: когда будет хорошее предложение от хорошей команды — нужно пробовать.

— То есть в семье не переживают, что будут редко тебя видеть?
— Мы и так с мамой видимся раз в полгода. Я слишком рано съехал от родителей и уже в состоянии самостоятельно принимать взрослые решения. Если у меня будет возможность продолжать содержать семью, для родителей не будет проблемой мой переезд в другую страну. Они продолжат, по возможности, меня навещать.

— А переезд вместе с ними не рассматриваешь?
— Родители воспитывают двух моих прекрасных сестренок, которые должны жить и учиться в России. К тому же, маме с папой комфортно в Саратове — раз уж они даже в Москву не переехали. Нет смысла что-то менять.

Контракт 20-летнего Пиняева действует до лета 2028 года.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 6544 зрителя
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Рашид Рахимов
Голы
Локомотив
Артем Тимофеев
(Сергей Пиняев)
89′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
77
Илья Самошников
71
Наир Тикнизян
93
Артем Карпукас
94
Артем Тимофеев
85′
7
Эдгар Севикян
56′
9
Сергей Пиняев
8
Владислав Сарвели
67′
27
Вадим Раков
10
Дмитрий Воробьев
56′
99
Тимур Сулейманов
80′
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
6
Угочукву Иву
22
Велдин Ходжа
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
5
Рустамжон Ашурматов
90′
19
Олег Иванов
90+4′
51
Илья Рожков
67′
23
Руслан Безруков
21
Александр Зотов
90′
30
Валентин Вада
24
Никола Чумич
84′
90
Марвин Чуни
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
11
Фолы
9
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь