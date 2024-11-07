Пиняев назвал условие, при котором пойдет на понижение зарплаты ради перехода в европейский клуб

— То есть в семье не переживают, что будут редко тебя видеть?

— Мы и так с мамой видимся раз в полгода. Я слишком рано съехал от родителей и уже в состоянии самостоятельно принимать взрослые решения. Если у меня будет возможность продолжать содержать семью, для родителей не будет проблемой мой переезд в другую страну. Они продолжат, по возможности, меня навещать.