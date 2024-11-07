Пиняев назвал условие, при котором пойдет на понижение зарплаты ради перехода в европейский клуб

— Баринов открыто говорил, что не поедет в «Алавес» на меньшую зарплату. А ты готов ужаться в деньгах ради Европы?
— Давайте так — все спортсмены думают о своих родных и совместном будущем. Если заработок в Европе будет сопоставим моему уровню игры и позволит спокойно жить, продолжая содержать свою семью, понижение в зарплате не будет проблемой.
— Обсуждал с родными свой возможный переезд в Европу?
— Конечно. Мы все одного мнения: когда будет хорошее предложение от хорошей команды — нужно пробовать.
— То есть в семье не переживают, что будут редко тебя видеть?
— Мы и так с мамой видимся раз в полгода. Я слишком рано съехал от родителей и уже в состоянии самостоятельно принимать взрослые решения. Если у меня будет возможность продолжать содержать семью, для родителей не будет проблемой мой переезд в другую страну. Они продолжат, по возможности, меня навещать.
— А переезд вместе с ними не рассматриваешь?
— Родители воспитывают двух моих прекрасных сестренок, которые должны жить и учиться в России. К тому же, маме с папой комфортно в Саратове — раз уж они даже в Москву не переехали. Нет смысла что-то менять.
Контракт 20-летнего Пиняева действует до лета 2028 года.