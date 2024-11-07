Литвинов: «Спартаку» по силам отыграть отставание от 1-го места

«Почему “Спартак” так неровно идет по сезону? Основная задача — разобраться в этом, чтобы стабильность появилась. Почему так получается. Две игры получается, все хорошо, а потом — как сегодня, проиграли. В Ростове будет гораздо тяжелее, надо забивать два мяча.



11 очков отыгрываются? Сейчас будет зима, после сборов клубы выходят вообще в разном состоянии. Помните, как в прошлом сезоне — никто не ожидал, что “Динамо” будет до конца бороться за чемпионство. Они проиграли в самом начале весеннего отрезка несколько матчей подряд, а потом была победная серия. Все возможно. Кроме того, надо думать о том, что до паузы есть еще несколько игр», — сказал Литвинов.