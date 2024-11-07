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Литвинов: «Спартаку» по силам отыграть отставание от 1-го места

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне РПЛ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Почему “Спартак” так неровно идет по сезону? Основная задача — разобраться в этом, чтобы стабильность появилась. Почему так получается. Две игры получается, все хорошо, а потом — как сегодня, проиграли. В Ростове будет гораздо тяжелее, надо забивать два мяча.

11 очков отыгрываются? Сейчас будет зима, после сборов клубы выходят вообще в разном состоянии. Помните, как в прошлом сезоне — никто не ожидал, что “Динамо” будет до конца бороться за чемпионство. Они проиграли в самом начале весеннего отрезка несколько матчей подряд, а потом была победная серия. Все возможно. Кроме того, надо думать о том, что до паузы есть еще несколько игр», — сказал Литвинов.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. До ухода на зимний перерыв красно-белым предстоит сыграть с «Акроном» (10 ноября), «Локомотивом» (23 ноября), «Краснодаром» (1 декабря) и «Пари НН» (7 декабря).

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