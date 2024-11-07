Генич: Удивлен решению КДК. 2 матча для Литвинова — много. 3 матча для Роши — мало, надо было минимум 4 давать

«Честно признаюсь, удивлен решению КДК. 2 матча для Литвинова — много. Одного более чем. И один условно. 3 матча для Роши — мало. За удар точно минимум 4 надо было давать. Еще и по совокупности с записью в протоколе про резервного арбитра. Впрочем… Удивлен и удивлен, хотя казалось бы, что удивляться уже ничему не стоит. Решение странное. Но по соизмеримому», — написал Генич в своем телеграм-канале.