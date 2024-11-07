Гильерме — о карьере: «Сейчас у меня уже другой настрой. После полугода без тренировок тяжеловато возвращаться»

38-летний Гильерме остался без клуба после истечения срока контракта с «Локомотивом».
"Я тоже видел его слова. Но сейчас у меня уже другой настрой. После полугода без тренировок, когда сосредоточен только на себе, тяжеловато возвращаться и начинать заново. Тем не менее не хочу ничего загадывать, быть может, еще возникнет вариант, который будет интересно рассмотреть.
Был ряд предложений и в России, и в Бразилии. От бразильских вариантов я сразу отказался, но не только по футбольным причинам. У меня в планах остаться в России и по завершении карьеры«, — приводит слова Гильерме “РГ”.