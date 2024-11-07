Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гильерме — о карьере: «Сейчас у меня уже другой настрой. После полугода без тренировок тяжеловато возвращаться»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме не согласился с мнением тренера голкиперов Виталия Кафанов о том, что он мог бы поиграть еще два-три сезона.

Источник: Sport24

38-летний Гильерме остался без клуба после истечения срока контракта с «Локомотивом».

"Я тоже видел его слова. Но сейчас у меня уже другой настрой. После полугода без тренировок, когда сосредоточен только на себе, тяжеловато возвращаться и начинать заново. Тем не менее не хочу ничего загадывать, быть может, еще возникнет вариант, который будет интересно рассмотреть.

Был ряд предложений и в России, и в Бразилии. От бразильских вариантов я сразу отказался, но не только по футбольным причинам. У меня в планах остаться в России и по завершении карьеры«, — приводит слова Гильерме “РГ”.

Россия
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь